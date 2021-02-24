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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Rize hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Az bulutlu -1/13
  • İstanbul: Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 2/9
  • İzmir: Az bulutlu 6/18
  • Adana: Az bulutlu 2/22
  • Antalya: Az bulutlu 11/23
  • Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı 4/8
  • Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı 6/10
  • Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu -8/2
  • Diyarbakır: Az bulutlu 0/15
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