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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı! İstanbul, Sakarya, Kocaeli hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi’nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 3
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 7
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 10
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 16
  • Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

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