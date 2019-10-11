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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı! İstanbul, Kocaeli hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24
  • Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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