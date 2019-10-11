Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Parçalı ve az bulutlu 32 Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24 Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Parçalı ve az bulutlu 24 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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