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İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı

İstanbul ve bölge illerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.

  • Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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