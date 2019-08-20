Gündem Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Buna göre İstanbul'u salı, çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da etkisini gösteren ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan sağanak yağışın ardından gözler yeni hava tahmin raporuna çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı ve önümüzdeki günlere dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA KENTE YAĞIŞ UYARISI

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, salı günü akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

  • Buna göre salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'u gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Yağışlar cuma ve cumartesi günleri ise son buluyor. İstanbul'da bu hafta sıcaklık 24-29 dereceleri arasında öngörülüyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'un yanı sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Endişeli bekleyiş

Endişeli bekleyiş

​İzmir'deki orman yangınında son durum.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'nin son tahmininde Türkiye geneli için kritik uyarı.
CHP ortağının suçunu örtüyor

CHP ortağının
suçunu örtüyor

İş birliğini gizleyen CHP, HDP'den önce tepki verdi.
Türkiye<br>yardımda dünya birincisi

Türkiye
yardımda dünya birincisi

​BM tarafından hazırlanan 'Küresel İnsani Yardım Raporu' açıklandı.
Selden geriye kalan

Selden geriye kalan

​İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra esnaf yaralarını sarıyor.
Çakallara kaptırmayacağız

Çakallara kaptırmayacağız

Vefat eden bakan yardımcısı Dursun'dan vasiyet niteliğinde konuşma.
Fenerbahçe<br>'farklı' başladı

Fenerbahçe
'farklı' başladı

Sarı lacivertliler, Gazişehir'i 5-0 yenerek haftayı lider kapattı.
İngiliz yıldız <br>İstanbul'da

İngiliz yıldız
İstanbul'da

​Transfer görüşmelerini sonlandırmaya geldi.
Kameraya yakalandı

Kameraya yakalandı

​Emre Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Haluk Hoca'yı kaybettik

Haluk Hoca'yı kaybettik

Kültür Bakan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Daha etkin kullanılacak

Daha etkin kullanılacak

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı.
Gereken yapıldı

Gereken yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması.
İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

​Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 3 sivilin öldüğünü açıkladı.
3 ilde 129 TİM harekete geçti

3 ilde 129 TİM harekete geçti

Kıran operasyonu ile PKK'ya hedefler imha ediliyor.
Köprü trafiği kitlendi

Köprü trafiği kitlendi

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası.
Sözde emir yakalandı

Sözde emir yakalandı

Kırsal bölgelerde saldırılar devam ediyor.
Mehmetçik Marek<br>yolundan dönmez!

Mehmetçik Marek
yolundan dönmez!

Askeri uzmanlara göre TSK'nın takviyesi engellenemez.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.