Meteorolojiden İstanbul'a fırtına uyarısı! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir İzmir hava durumu Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile uyarı yapıldı Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir ile İzmir ve Manisa'da yarın fırtına bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Haber Merkezi 12 Eylül 2019, 16:29 Son Güncelleme: 12 Eylül 2019, 17:44 Yeni Şafak