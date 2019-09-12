Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi.
- Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
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