Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile uyarı yapıldı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul'a fırtına uyarısı! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir İzmir hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile uyarı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir ile İzmir ve Manisa'da yarın fırtına bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi.

  • Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.
Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz

Güçlü yapısal
reformları sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Kalkınma Bankası'nın 10. yıl davetinde konuşuyor.
Milli Takım için yalvardım

Milli Takım için yalvardım

​Türkiye'nin konuştuğu Vedat Muriç'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

​Market hırsızları kaçmaya çalışınca ekip otoları harekete geçti.
Aşiretlerden evlat nöbetine destek

Aşiretlerden evlat nöbetine destek

"Bu insanların bir ağaç kadar değeri yok mu?"
İstanbul ve 10 ile uyarı

İstanbul ve 10 ile uyarı

Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.
Bitmeyen havalimanının malları

Bitmeyen havalimanının malları

​Almanya'da 13 yıldır inşaat halinde olan havalimanının eşyaları dağıtılıyor.

Piyasaların<br> beklediği karar

Piyasaların
beklediği karar

​Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

5'te bir <br>maliyetle üretildi

5'te bir
maliyetle üretildi

​Üniversite sanayi iş birliğiyle meyvelerini veriyor.
Öğrencilere bir müjde daha

Öğrencilere bir müjde daha

AK Parti grubunun İBB Meclisi'ne verdiği 'öğrenci akbili' teklifi geçti.
Acılı anne fenalaştı

Acılı anne fenalaştı

​HDP önünde oğlu için ağıt yakarken bayıldı.
Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

​MEB belirli gün ve haftaları güncelledi.
Halk Ekmek'e<br> yüzde 40 zam

Halk Ekmek'e
yüzde 40 zam

İstanbul'da ​bir fiyat artışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti.
Avrupa düşünsün

Avrupa düşünsün

Bahçeli'den Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına destek.
'Doha' yalanlaması

'Doha' yalanlaması

​Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den iddialara ilişkin açıklama geldi.
90 yaşında nöbette

90 yaşında nöbette

Hamile gelini ve torunları katledilen Resul dede de Diyarbakır'daki annelere destek verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.