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İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı: Gece saatlerine dikkat

Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren sağanak etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi DHA
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MeteorolojiGenel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

BU GECEYE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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