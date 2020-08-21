Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

YAĞMUR İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK Meteoroloji'den dün yapılan uyarının ardından başlayan sağanak yağış, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.