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Gündem Meteorolojiden İstanbula uyarı Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

  • Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbullular güne yağmurla uyandı
FOTOĞRAF 9
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Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul güne yağmurla başladı.
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Saat 06:00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.
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Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bulunduğu Beyoğlu ilçesi oldu.
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. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş duraklara sığınırken, bazı vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.
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YAĞMUR İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK Meteoroloji'den dün yapılan uyarının ardından başlayan sağanak yağış, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.
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İstanbullular güne yağmurla uyandı
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İstanbullular güne yağmurla uyandı
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İstanbullular güne yağmurla uyandı
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İstanbullular güne yağmurla uyandı
İstanbullular güne yağmurla uyandı
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.


Serin ve yağışlı hava geliyor: İstanbul'da bugün ve yarın yağış bekleniyor
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Serin ve yağışlı hava geliyor: İstanbul'da bugün ve yarın yağış bekleniyor
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