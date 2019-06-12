Gündem Meteorolojiden İstanbulun iki ilçesi ve Yalova için uyarı
İSTANBUL

​Meteoroloji'den İstanbul'un iki ilçesi ve Yalova için uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'un iki ilçesi ve Yalova için uyarı

Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA AA
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinin yanı sıra Yalova ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı etkili olacak.

Akşam üstüne kadar sürmesi öngörülen yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İZMİR İÇİN UYARI! AKŞAMA KADAR SÜRECEK

İzmir'deki kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, il genelini etkileyen gök gürültülü sağanağın, saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
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Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

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