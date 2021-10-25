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İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşüyor kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden kar uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il 25 Ekim hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı bölgede 6 ila 10 derece birden düşecek.

KAR BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Sinop’un Türkeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı
GÜNDEM
Sinop’un Türkeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı

Cadde nehre döndü: Kentte içme suyu hattı patladı, iş yerlerini gece yarısı su bastı
FOTOĞRAF 13
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Olay, saat 23.30 sıralarında kent merkezindeki Kepenek Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde yoldan geçen ana şebeke suyu hattında patlama yaşandı.
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Asfaltın yarılmasıyla birlikte büyük bir su akışı Kepenek Caddesi ve Sularbaşı Caddesi'ni kapladı. Beraberinde molozları da taşıyan sular çevrede bulunan onlarca dükkan ve iş yerini sular altında bıraktı.
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İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Geç saat olması nedeni ile dükkanları kapalı olan esnaflara da telefonla ulaşarak iş yerlerine gelmeleri sağlandı.
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Esnafların bir kısmı su dolan dükkanları kendi çabası ile boşaltmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de su dolan dükkanlarda tahliye çalışması başlattı.
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Yoğun su akışı nedeni ile cadde ve kaldırımların moloz yığınları ile dolduğu görüldü. Zaman zaman da esnaflar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.
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Ana vananın kapatılması ile su akışı azalırken, belediye ekipleri de temizleme çalışması başlattı.<br>
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Cadde nehre döndü: Kentte içme suyu hattı patladı, iş yerlerini gece yarısı su bastı
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