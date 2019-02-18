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Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Ardahan, Hatay, İstanbul, Ankara hava durumu

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre bazı illerde yağış bekleniyor.
Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre bazı illerde yağış bekleniyor.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 11
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Bursa: Parçalı bulutlu 15
  • Adana: Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 18
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
  • Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

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