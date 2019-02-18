Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre bazı illerde yağış bekleniyor.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

Parçalı ve az bulutlu 12 İstanbul: Parçalı bulutlu 11

Parçalı bulutlu 11 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Parçalı ve az bulutlu 16 Bursa: Parçalı bulutlu 15

Parçalı bulutlu 15 Adana: Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 18

Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Parçalı ve az bulutlu 19 Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Parçalı ve çok bulutlu 0 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

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