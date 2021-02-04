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​Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! İstanbul, Ankara, Hatay, Samsun, Ordu hava durumu

Meteorolojiden bazı illere kar ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası

İl il hava durumu

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
  • Samsun: Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı 20
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 16
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Tüm illerde hava durumu için tıklayınız

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