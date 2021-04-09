Gündem Meteoroloji son tahminlerini paylaştı Yağmur ve karın ardından bahar geliyor
İSTANBUL

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: Yağmur ve karın ardından bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Nisan hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun çoğu kesiminde yağmur ve kar yağışları görülecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yağışların Pazartesi itibariyle kademeli olarak yurdu terk etmesi sıcaklıkların da hızla yükselmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Rakımı 400 m ve üzeri) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
FOTOĞRAF 8
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Kocaeli’de kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu.
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Kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı.
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Gölcük ilçesinde bulunan Eriklitepe ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe’de yollar beyaz örtüyle kaplandı.
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Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
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