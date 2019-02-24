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İSTANBUL

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! İstanbul, Osmaniye, Gaziantep, Ankara hava durumu

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

İL İL HAVA DURUMU

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 7
  • İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
  • İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9
  • Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
  • Samsun: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

Tüm illerde 5 günlük hava durumu için tıklayınız

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