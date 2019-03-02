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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu,Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların,Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ileBursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklindeolacağı öngörülüyor.

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlıyerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

  • İç ve doğukesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Önemli bir değişikliğin olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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