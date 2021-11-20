Meteoroloji'den çok önemli uyarı: 11 kente kar geliyor sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 15, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 13, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 14, Parçalı ve az bulutlu.