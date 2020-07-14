Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteorolojiden Karadenizde 4 ile kuvvetli yağış uyarısı
ARTVİN RİZE TRABZON

Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı​! Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu

Meteorolojiden Karadeniz'de 4 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelmişti.
Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelmişti.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 26
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 33
  • Adana: Az bulutlu ve açık 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 32
  • Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

5 günlük Trabzon hava durumu

5 günlük Rize hava durumu

5 günlük Giresun hava durumu

5 günlük Artvin hava durumu

Abone Ol Google News
Yüzde 209 arttı

Yüzde 209 arttı

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.
Azerbaycan ordusudaha güçlü konumda!

Azerbaycan ordusu
daha güçlü konumda!

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.
Gün ağarıncaortaya çıktı

Gün ağarınca
ortaya çıktı

​Selin vurduğu Rize'de hasar çok büyük.
PKK'ya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

Süleyman Soylu: ​12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz.
Sirte için geri sayım

Sirte için geri sayım

​Operasyon için hazırlıklar son aşamada.

O bayrak baş köşede

O bayrak baş köşede

​Darbe gecesi son nefesini verirken bile elindeki bayrağı sıkıca tutuyordu.

En güzel cevap<br>sessiz devrimler

En güzel cevap
sessiz devrimler

​Ayasofya'nın açılışını eleştirenler bunları görmüyor.
Ermenistan<br>ateşle oynuyor

Ermenistan
ateşle oynuyor

​4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü.
Bataklık elması kaç lira?

Bataklık elması kaç lira?

​FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi.
Çocuk ticareti mi yapılıyor?

Çocuk ticareti mi yapılıyor?

​10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor.
Şehirlere<br>millet yolu

Şehirlere
millet yolu

​Bakan Karaismailoğlu yeni dijitalleşme sürecini Yeni Şafak'a anlattı.
Tel Abyad'da<br>engellendi

Tel Abyad'da
engellendi

​Hainler Türkiye'nin bir metropol şehrini kana bulayacaktı.
Dört can aldı

Dört can aldı

​Artvin'i sel ve heyelan vurdu.
Stratejik işbirliği<br>onay aşamasında

Stratejik işbirliği
onay aşamasında

​Çin-İran anlaşmasının 18 sayfalık taslak metni sızdı.
İçişleri Bakanı Soylu: 12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: 12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu bölgede 12 köye ulaşımda sıkıntı yaşandığını ifade etti. Soylu "Toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle de hem müdahale hem de yaraların sarılması hususunda talimatları söz konusudur. Bütün çalışmalar ona göre yapılacak. Hasar tespitleri ona göre yapılacak" dedi.
Kanlı plan Tel Abyad’da engellendi: Hainler Türkiye'nin bir metropol şehrini kana bulayacaktı
Dünya

Kanlı plan Tel Abyad’da engellendi: Hainler Türkiye'nin bir metropol şehrini kana bulayacaktı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad’da yapılan istihbari çalışmalarla saldırı planı deşifre edildi. Bir binada PKK’ya ait olduğu tespit edilen 760 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Teröristlerin patlayıcıları Türkiye’ye sevk edecekleri ve metropollerde kanlı eylem planladıkları belirlendi.
Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor
Dünya

Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor

ABD, iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair’in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptı iddia edildi. Skandal, Wayfair’deki fahiş fiyatların incelenmesi ile patlak verdi. Ürünlere ABD’da kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı “Reynold Halley”, sitede 4 bin dolara satılan halının markası “Reynold Hand”. Aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında. Bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy/beden ölçüleri yazılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.