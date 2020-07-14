Meteorolojiden Karadeniz'de 4 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

Parçalı ve az bulutlu 31 İstanbul: Parçalı bulutlu 26

Parçalı bulutlu 26 İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Az bulutlu ve açık 33 Adana: Az bulutlu ve açık 35

Az bulutlu ve açık 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

5 günlük Trabzon hava durumu

5 günlük Rize hava durumu

5 günlük Giresun hava durumu

5 günlük Artvin hava durumu