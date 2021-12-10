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KONYA

Meteorolojiden Konya için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Konya için uyarı yapıldı. Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Konya için fırtına uyarısı! 5 günlük Konya hava durumu
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde güneyden saatte 50-70 kilometre hızında, yüksek kesimlerde ise saatte 70-90 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 günlük Konya hava durumu

Meteorolojiden 24 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
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Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.<br>
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HAVA SICAKLIĞI<br><br>Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI<br><br>Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kgm2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kgm2), yer yer aşırı (100 kgm2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.<br>
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI<br><br>Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kmsaat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kmsaat), yer yer tam fırtına (90-100 kmsaat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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24 ile kodlu uyarı<br><br>İzmir, Muğla, Aydın'a turuncu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya'ya da sarı kodlu uyarı yapıldı.
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MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:<br><br>Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.<br>
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı
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İZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu<br><br>ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli
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SAMSUN °C, 20°CParçalı bulutlu<br><br>TRABZON °C, 16°CParçalı bulutlu<br>ERZURUM °C, 2°CParçalı bulutlu<br><br>DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu<br>
Meteorolojiden 24 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerinde 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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