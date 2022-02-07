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ANKARA

Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, İç Anadolu ile Marmara'nın belli bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı! Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Sakarya hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da, akşam saatlerinden itibaren ise Yalova, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli kar, Bursa çevreleri ile Sakarya'nın güneyinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 8 Şubat Salı günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 8 Şubat Salı günü için hava durumu tahmin haritası.

İç Anadolu bölgesinde de yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, akşam saatlerinden itibaren güneyde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, doğuda ise Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.

Meteorolojinin 9 Şubat Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 9 Şubat Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası.

Yağışların, perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada karayolu, otoban ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı aksamalar ile yüksek kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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