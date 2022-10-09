Gündem Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
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Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
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Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 9 Ekim 2022 Pazar günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek, “Beklenen rüzgarın, Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt’in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat ve yer yer kısa süreli fırtına 70-80km/saat seklinde esmesi beklendiği, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya'nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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İstanbul ve 18 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yaptı.
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Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı, havada \"potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
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İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
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Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22
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Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
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8 Ekim Cumartesi günü hava nasıl olacak?
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9 Ekim Pazar günü hava nasıl olacak?
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10 Ekim Pazartesi günü hava nasıl olacak?
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11 Ekim Salı günü hava nasıl olacak?
İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlı havanın hafta sonu da birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için beklenen hava durumu tahminleri...


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