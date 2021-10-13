Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı: Sel ve hortum oluşabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İL İL HAVA DURUMU

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FOTOĞRAF 10 Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı. Sarıcali ve Balabancık köylerini dolu vurdu. Sabah karşı yağan sağanak yağış sonrası ardından doluya cevirdi.<br> Civar köylerde de de etkili olan dolu yağışında henüz çeltik hasadı yapılmamış arazilerinde zarar sebep oldu. Dolu yağışı sonrasında yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik tarlaları zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde şiddetli dolu yağışı köylerde çeltiği olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Sarıcaali köyünde yaklaşık 10 bin dekarın, Balabancık köyünde ise 3 bin dekarın zarar gördüğü öğrenildi. Sarıcaali köyü Muhtarı Hamit Korkan, sabah saatlerinde yağan dolunun çeltik tarlalarını büyük zarara uğrattığını belirtti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti Edirne'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti. Edirne'nin İpsala ilçesindeki 2 köyde dolu yağışı yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alanı zarar gördü.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 6 Fatih Mahallesi'nde bir rezidansın giriş katında, rögarın tıkanması sonucu su baskını yaşandı. Belediye ekipleri bölgede vidanjör yardımıyla su tahliyesine başladı. Vatandaşlar, geç müdahale ettiklerini öne sürdükleri ekiplere tepki gösterdi. Sitedeki evini su basan Zübeyde Yıldız, tüm eşyalarının zarar gördüğünü belirtti. Yıldız, \"Yağmur başladığında daha durum belliydi, rögar taştı. Belediye geldi temizledi, bir şey yoktu. Ben de gittim ablamda kaldım. Sabah geldim evin hali bu şekilde. Gece sadece bir kere geldiler, rögarı açtılar ve gittiler. Akabinde yine yağmur başladı. Sonuçta böyle sular geri geldi ve evlerimize kadar girdi. Burası yapıldı diye biliyorduk alt yapı anlamında, bugüne kadar hiç böyle sorun olmamıştı. Sanıyorum ana şebekeden bir sıkıntı olmuş ve ceremesini biz çektik. Koltuğum, bazam, çocuk odam hepsi gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum\" dedi. Anne ve babasıyla oturan Gizem Gözler ise evlerinin yaşanacak durumda olmadığını ifade ederek, \"Belediye alt yapı açılışını buradan yaptı ama açılışını yaptığı yerde şu an gezilecek halde bile değil. Evlerin içerisine giremiyoruz. Ekipleri arıyoruz, hiç kimse gelmedi. Kimseye ulaşamıyoruz. Camlardan, kapılardan sular içeriye girdi. Apartmanın içi su içerisinde. Yaşanacak halde değil şu anda ev, çok kötü durumda. Bir kere İtfaiye ekibi geldi suları çekmek için, onlar da yeterli değil dediler ve gittiler, sonra farklı bir araç geldi, içeriden suyu çektiler ama halen daha su gelmeye devam ediyor. Alt yapı ya yetersiz ya doğru değil\" diye konuştu.<br> Site yöneticisi İbrahim Göçmen de belediyeyi önceden önlem alınması için uyardıklarını ifade etti. Göçmen, \"Akşam su bastı ilk olarak. Belediyenin rögarları kapalı olduğundan dolayı geri tepti. Biz bunu söylediğimiz halde bizim buradan kapalı olduğunu söylediler ama nedense şu an kendi rögarlarını açmaya çalışıyorlar. Önlem daha gece söylediğimizde alınmalıydı. Geldiler, sizinle alakalı deyip gittiler. Şu anda da rögarları açmaya çalışıyorlar\" ifadelerini kullandı.<br> Şükrüpaşa Mahallesi İbrahim Ay Caddesi'nde ise yolda çökmeler oluştu. Ulaşıma kapatılan caddede belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle yolun çöken kısımlarını kumla kapattı. Bazı cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Suyla kaplı caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.<br> Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu Edirne'de gece saatlerinde başlayan, sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini arttıran yağmur kentte su baskınlarına yol açtı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



