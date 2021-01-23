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İZMİR

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İzmir, Balıkesir, Çanakkale hava durumu

Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı: Dolu ve sel riski var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İzmir, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonraya kadar süreceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, İzmir'in geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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