Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İzmir, Balıkesir, Çanakkale hava durumu Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı: Dolu ve sel riski var! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İzmir, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 15:03 Son Güncelleme: 23 Ocak 2021, 15:03 AA