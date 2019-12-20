Gündem Meteorolojiden Marmara Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı Yarından itibaren başlıyor
İSTANBUL

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı: Yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı: Yarından itibaren başlıyor

Marmara Bölgesi'nin batısı ile Trakya'da, yarından itibaren kuvvetli lodosla birlikte kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Pazar günü yağışların Marmara genelinde Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da görülmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Fırtına ve sağanak alarmı verildi.
Fırtına ve sağanak alarmı verildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi nedeniyle yağışsız geçen Trakya genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olarak görülen sisin, bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu Trakya’dan başlayarak Balkanlar üzerinden gelen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği öngörülen bölgede yarın kuvvetli lodosla birlikte Trakya ve Marmara'nın batısının yağmur ve sağanak bekleniyor.

  • Pazar günü yağışların Marmara genelinde Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da görülmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Pazartesi günü Marmara genelinde beklenen yağışların gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, önümüzdeki hafta sonuna kadar Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmeye devam edecek. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hafta başında Trakya’dan başlayarak azalması, bölge genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

Önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek

İstanbul’da pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanağın önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarın güneybatı yönünden yarın kuvvetli, pazar günü ve pazartesi sabah saatlerine kadar ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Mevsim normalleri üzerinde süren hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak, mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması isteniyor.

'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
FOTOĞRAF 18
Title
Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten 'Hudut Kartalları', kış şartlarında da terörle mücadele ederken, Irak'tan yurda yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini engelliyor.
Title
23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı bünyesindeki geliştirilmiş modüler sistemle kurulan Sumaktepe Üs Bölgesi ile Irak topraklarındaki 1986 metre rakımda yeni açılan Şişetepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin zorlu kış mesaisi görüntülendi.
Title
Yerli üretim silah ve teçhizat kullanan askerler, karla kaplı dağlarda, teröristlere ağır kış şartlarında darbe vuruyor.
Title
'Hudut Kartalları', yüksek rakımlı dağlarda bugüne kadar teröristlerin kullandığı çok sayıda sığınak ve mağarayı tespit edip, içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.
Title
YASA DIŞI FAALİYETLER ENGELLENİYOR <br< <br> Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda bulunan üs bölgelerindeki 'Hudut Kartalları', yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatla Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor.
Title
Mevzilerde nöbet tutan 'Hudut Kartalları', karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirliyor.
Title
Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan Cobra üstü FNMAC makineli tüfek, uçaksavar ve toplar ile ateş altına alınıp, imha ediliyor.
Title
7 GÜN 24 SAAT GÖREV BİLİNCİ <br< <br> Türkiye- Irak sınır hattında, 1850 rakımda, geliştirilmiş modüler sistemle inşa edilen Sumaktepe Üs Bölgesi Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, sınır hattında her türlü yasa dışı faaliyetlere engel olduklarını belirterek, Şu anda 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Hudut Taburu'nun 2'nci Hudut Bölüğü'nün konuşlu olduğu Sumaktepe Üs Bölgesi'nde bulunmaktayız...
Title
Sumaktepe Üs Bölgesi, Türkiye- Irak hattının sıfır noktasıdır. Hudut hattı boyunca 7 gün 24 saat görev bilinciyle başta bölücü terör mensuplarının eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete engel olmaktayız dedi.
Title
Irak topraklarında ve Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki 1986 metre rakımda yeni kurulan Şişetepe Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Berat Sungur ise Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Kuzey Irak'ın içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz...
Title
Buradaki bulunuş maksadımız, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır...
Title
Buradaki tüm arkadaşlarımla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz diye konuştu.
Title
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
Title
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
Title
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
Title
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
Title
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
Title
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında
Şırnak'ta, sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü, karla kaplı Irak sınırındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde vatan savunması yapan 'Hudut Kartalları', terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Komandolar, son teknolojiyle donatılan üs bölgelerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gelişmiş sistemlerle anında imha edip, yasa dışı faaliyetlere geçit vermiyor.

Bursa'da korkutan görüntü: Yüzde 90'ı kurudu
FOTOĞRAF 15
Title
Uludağ’dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan Gölbaşı Gölü kurudu.
Title
İşte kuraklığına3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor. fotoğrafı
Title
Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.
Title
Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor.
Title
Ovayı besleyen gölün de kuruması üzerine çiftçiler ne yapacağını düşünüyor.
Title
Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz...
Title
Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz...
Title
Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor dedi.
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Title
İşte kuraklığın fotoğrafı
Bursa'da korkutan görüntü: Yüzde 90'ı kurudu
Bursa Ovası'nın yüzde 80'ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün yüzde 90'ı kurudu. Susuz arazinin havadan görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.


80 bin sivil sınırda

80 bin sivil sınırda
Boluda ruam karantinası

Bolu'da ruam karantinası

Abant'ta 8 atta görülen hastalıkla ilgili testler yapılacak.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

Sonuçlar saat 17.00'de açıklanacak.
Ruslar<br>Tel Temr'e yerleşti

Ruslar
Tel Temr'e yerleşti

YPG'li teröristler bu bölgeden saldırıyordu.
Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

​'Instagram anneleri' çocukları birer nesneye dönüştürüyor.
Çay <br>kursağımızda kaldı

Çay
kursağımızda kaldı

​Çekimlerden sonra herkes annesini görmeye gitti.

Avrupa'da Türk köyü: Moena

Avrupa'da Türk köyü: Moena

​Türkleri hiç görmeden Türkler gibi yaşadılar.

Yerli otodan ilk kare

Yerli otodan ilk kare

​Bakan Mustafa Varank sosyal medyada paylaştı.

Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı.
Yerli otomobil<br>için tarih verdi

Yerli otomobil
için tarih verdi

​Erdoğan: Ön gösterim 27 Aralık Cuma günü Gebze'de.
Eksi 10 derecede<br>vatan savunması

Eksi 10 derecede
vatan savunması

​Hudut Kartalları terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Bu köyde hiç çocuk yok

Bu köyde hiç çocuk yok

​Japonya'nın ücra adasında en son doğum 18 yıl önce oldu.
İlk görüntüler geldi

İlk görüntüler geldi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yeni göç dalgası.
Adalar'da 3 ay fayton yok

Adalar'da 3 ay fayton yok

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önemli kararı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.