Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
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Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce hastaneye sevk edildi, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yine 1272 sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetti, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Esenyurt ilçesin evlerinde konaklayamayacaklar için Valilik konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesinde 2 konutta su baskını meydana geldi, herhangi bir can kaybı ve yaralanmaya neden olmadı.
Bağcılar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden oldu.
Bakırköy ilçesi Demirkapı Sokakta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alındı.
Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi Duygun Sokakta bulunan evde mahsur kalan 1 vatandaş kurtarıldı, 112 Acil Sağlık Ekiplerince sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.
Beşiktaş ilçesin yoğun rüzgardan 20 civarındaki ağaçta hasar oluştu, 46 ayrı binada su baskını meydana geldi, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında kısmı çökmeler meydana geldi, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açıldı.
Büyükçekmece ilçesi Ahmediye Mahallesinde 4)binanın çatısı hasar gördü, 10 ağaç devrildi. Yaralı ve can kaybı yaşanmadı.
Çatalca ilçesin bir binada mahsur kalan 1 yetişkin ve 1 çocuk yaralı olarak kurtarıldı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevkleri sağlandı. İlçede meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesindeki bir işyeri ve 15 konutta çatı hasarı tespit edildi, 41 binada su baskını nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Boş bulunan 1 belediye otobüsü zarar gördü, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Muratbey Gümrük Bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir TIR devrildi, karayolu ulaşıma açık olup, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Çekmeköy ilçesinde Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açıldı İlçenin Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde 40, Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde 13 binada kanalizasyon taşkını meydana geldi, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapıldı.
Küçükçekmece ilçesinde Ayamama Deresi Kaynarca kolu üzerinde uzanan Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır.
Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesindeki 10 binada sel baskını tespit edildi. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Gümüşyaka, Kadıköy, Yeni Mahalle, Alibey, Balaban, Cumhuriyet, Danamandıra, Fevzipaşa, Gazitepe, İsmetpaşa, Kavaklı Cumhuriyet, Mimar Sinan, Ortaköy, Pirimehmet Paşa, Sancaktepe, Selimpaşa, Semizkumlar, Seymen mahallelerinde toplam 72 binada kanalizasyon arızası tespit edildi, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapıldı.
Şişli ilçesi Kuştepe, Mecidiyekoy ve Teşvikiye mahallelerindeki bazı yol ve kaldırımlarda oluşan küçük çaplı çöküntülere ilgili kurumlarca müdahale edilerek gerekli önlemler alındı. Merkez ve Teşvikiye mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle bir binanın çatısı ile iki aracın hasar gördüğü tespit edildi. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.
Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Kurşunlu Medrese Sokağında bir istinat duvarı kısmen çöktü olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.
Ayrıca, Çatalca ilçemizin Nakkaş, Ovayenice, Kestanelik, Çakıl ve Muratbey mahalleleri, Silivri ilçesinin Gümüşyaka, Kurfallı, Fener, Akören, Kadıköy, Bekirli, Degirmenköy, Büyükkılıçlı mahalleleri, Büyükçekmece ilçemizin Ahmediye, Eskice ve Karaağaç mahallelerindeki tarım arazilerinde sel baskınları nedeniyle oluşan hasarın tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul Valiliği açıkladı: İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu
İstanbul'da bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olaylar ve oluşan hasarla ilgili İstanbul Valiliği rapor yayınlandı. Valilik ilçe ilçe meydana gelen olayları listeledi.