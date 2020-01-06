Meteoroloji'den Mersin için 'kırmızı' uyarı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'nin tahminlerine göre Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Kırmızı alarmın ardından Valilik'ten yapılan açıklamada da; Kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 07:46 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 07:54 DHA