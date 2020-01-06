Meteoroloji'den Mersin için 'kırmızı' uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Çarşamba sabahına kadar şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere yağışların süreceği kaydedildi. Metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
METEOROLOJİ'DEN KIRMIZI ALARM
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sistemi olan 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Hava durumunun çok tehlikeli olacağı anlamını taşıyan kırmızı uyarıda, kuvvetli meteorolojik olayın tahmin edildiği, hasar ve kayıpların olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu olayların çoğu durumda geniş alan üzerinde hayatı tehdit edebileceğine dikkat çekilen uyarıda, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerektiği kaydedildi.
VALİLİK SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARDI
- Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı. Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.