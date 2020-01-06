Gündem Meteorolojiden Mersin için kırmızı uyarı Çok kuvvetli geliyor
MERSİN

Meteoroloji'den Mersin için 'kırmızı' uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Kırmızı alarmın ardından Valilik'ten yapılan açıklamada da; Kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Mersin için kırmızı alarm
Mersin için kırmızı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Çarşamba sabahına kadar şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere yağışların süreceği kaydedildi. Metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA
Mersin için kırmızı alarm.

METEOROLOJİ'DEN KIRMIZI ALARM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sistemi olan 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Hava durumunun çok tehlikeli olacağı anlamını taşıyan kırmızı uyarıda, kuvvetli meteorolojik olayın tahmin edildiği, hasar ve kayıpların olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu olayların çoğu durumda geniş alan üzerinde hayatı tehdit edebileceğine dikkat çekilen uyarıda, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

VALİLİK SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARDI

  • Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı. Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Din savaşı mı?

Din savaşı mı?

​ABD Başkanı Trump, İran'ı 1979 göndermesiyle tehdit etti.
Kale’nin kapısı açılıyor

Kale’nin kapısı açılıyor

​​MİT'in yeni karargahı 'Kale' bugün hizmete giriyor.
Kırmızı alarm

'Kırmızı' alarm

​Meteoroloji'den Mersin için peş peşe uyarılar.
'Öldükten sonra paylaşılacaktır!'

'Öldükten sonra paylaşılacaktır!'

​Eski eşinden şiddet gören kadının yardım çığlığı.
Trump'tan<br>yeni tehdit

Trump'tan
yeni tehdit

"Daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız"
Trablus’ta katliam

Trablus’ta katliam

​Öğrencilerinin yurdu, Hafter yanlısı BAE uçağı tarafından bombalandı.

Oyuncakta<br>oyun değişti

Oyuncakta
oyun değişti

​İthal olana getirilen vergiler firmaları üretime yönlendirdi.

AK Parti'ye<br>geçmek istiyorlar

AK Parti'ye
geçmek istiyorlar

​85 belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için temas kurdu.
Havadan havaya<br>milli mühimmat

Havadan havaya
milli mühimmat

​Yerli üretim füze Bozdoğan, envantere katılıyor.
İran'a ortak çağrı

İran'a ortak çağrı

​Almanya, Fransa ve İngiltere ortak açıklama yayınladı.
Süleymani açıklaması

Süleymani açıklaması

"​Bu iş burada bitmeyecek, takip eden süreci de olacak."
İran'dan<br>korkutan açıklama

İran'dan
korkutan açıklama

"Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız"
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Valilik, İstanbul için ​fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Irak Meclisi'nden ABD kararı

Irak Meclisi'nden ABD kararı

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi.
Terim Arda'ya<br>kapıyı açtı

Terim Arda'ya
kapıyı açtı

Galatasaray'da Arda Turan sesleri büyüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.