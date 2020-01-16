Gündem Meteorolojiden Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde esmesinin beklenirken Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtınanın yaşanabileceği aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

  • Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

FIRTINA MARMARA'YI DA ETKİLEYECEK

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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