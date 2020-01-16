Meteoroloji'den Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde esmesinin beklenirken Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtınanın yaşanabileceği aktarıldı.

Haber Merkezi 16 Ocak 2020, 06:53 Son Güncelleme: 16 Ocak 2020, 06:59 Yeni Şafak AA