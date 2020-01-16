Meteoroloji'den Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
- Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.
Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.
FIRTINA MARMARA'YI DA ETKİLEYECEK
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.