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RİZE

Meteorolojiden Rize ve Artvin için 'kuvvetli sağanak' uyarısı! Rize, Artvin hava durumu

Meteorolojiden Rize ve Artvin için 'kuvvetli sağanak' uyarısı yapıldı

Meteorolojiden Rize ve Artvin için uyarı yapıldı. Son hava durumu tahminlerine göre, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize'nin başta doğu ilçeleri olmak üzere çevrelerinde ve Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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