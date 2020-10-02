Meteorolojiden Rize ve Artvin için 'kuvvetli sağanak' uyarısı yapıldı

Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize'nin başta doğu ilçeleri olmak üzere çevrelerinde ve Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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