Gündem Meteorolojiden İstanbul dahil 20 ile sağanak uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den sağanak uyarısı - 13 Eylül 2019 hava durumu tahmini

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin bu akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağını duyurdu. Meteoroloji, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i uyardı.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

20 İL İÇİN UYARI

  • Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa'nın kıyı ilçeleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

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