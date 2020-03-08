Gündem Meteorolojiden sağanak uyarısı 3 bölgede etkili olacak
ÇANAKKALE

Meteorolojiden sağanak uyarısı: 3 bölgede etkili olacak

Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise pus ve sis tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji yeni haftanın hava tahminlerini yayınladı.
Meteoroloji yeni haftanın hava tahminlerini yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

  • Rüzgarın, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve sis tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde fırtına öngörülüyor.

Sağanak yağış altında melodikasını çalmaya devam etti
OYNAT 00:23
Sağanak yağış altında melodikasını çalmaya devam etti
İstanbul Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bir günde 133 ölüm!

Bir günde 133 ölüm!

Avrupa'nın ortasında koronavirüsü kabusu yaşanıyor.
Onu da yapacağız!

Onu da yapacağız!

Erdoğan, CHP'ye bir kez daha meydan okudu.
PKKya ikna darbesi

PKK'ya
'ikna' darbesi

Bu yöntemle iki ayda 55 terörist...
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Sivas'taki kritik maçta kazanan çıkmadı.
Yunan zulmü tam gaz

Yunan zulmü tam gaz

​Sert müdahalelerin bilançosu: 3 ölü, 1000 yaralı

Sen de kapılarını aç

Sen de kapılarını aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı.
MHK'nın modu değişti

MHK'nın modu değişti

Diğer kulüplere sessiz kalan Zekeriya Alp, Trabzonspor'u dava edecek.
Ankara'yı<br> merkez üs yapacağız

Ankara'yı
merkez üs yapacağız

​Bakan Varank müjdeyi açıkladı.
Annelerin zaferi büyüyor

Annelerin zaferi büyüyor

HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Komutan<br>Ünal Karaman

Komutan
Ünal Karaman

​Maça kamuflaj ve komando beresiyle çıktılar.
Kritik gün yarın

Kritik gün yarın

​İran'dan getirilenler 13 gündür karantinada.
49 kişi daha öldü

49 kişi daha öldü

Salgın nedeniyle tüm Avrupa'ya uçuşlar iptal edildi.
Sağanak etkili olacak

Sağanak etkili olacak

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 bölge için uyardı.
Devriyeler sıklaştırıldı

Devriyeler sıklaştırıldı

​Özel harekatçılar Meriç'te beklemeye devam ediyor.
Fabrika gibi lise

Fabrika gibi lise

​Yurdun dört bir yanına temizlik maddeleri satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.