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Meteoroloji yarın için uyardı! İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat, Giresun hava durumu

Meteoroloji yarın için uyardı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı illerde sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat ve Giresun çevrelerinde sağanak bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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