Meteoroloji yarın için uyardı

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat ve Giresun çevrelerinde sağanak bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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