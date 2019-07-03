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EDİRNE TRABZON

Meteorolojiden sağanak uyarısı! Edirne, Trabzon, Artvin, Rize, Kırklareli hava durumu

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yarın sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğusu, Trakya kesimi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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