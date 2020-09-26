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ANKARA

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji bölge ve şehir isimleri vererek sağanak ve rüzgara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti. Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak eseceğinin tahmin edildiği aktarılırken meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Yarın hava nasıl olacak?

  • Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?
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İç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Ankara ve bazı illere sağanak uyarısı
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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Ankara ve bazı illere sağanak uyarısı

Kuvvetli rüzgarla ilgili uyarı

  • Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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