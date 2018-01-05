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İSTANBUL

Meteorolojiden yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya hava durumu

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sabahın ilk saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara ve İzmir'de yağış beklenmezken, 25 ile sağanak, kuvvetli yağış, kar yağışı uyarısı yapıldı.

Haber MerkeziIHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Giresun, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illere kar yağışı uyarısı

Yağışların, Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (1100 m ve üzeri), Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum ve Ağrı ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu 12
  • İzmir: Az bulutlu 13
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
  • Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
  • İL İL HAVA DURUMU
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