Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Giresun, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illere kar yağışı uyarısı

Yağışların, Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (1100 m ve üzeri), Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum ve Ağrı ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: