Gündem Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı - 22 Şubat 2019 Cuma hava durumu

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Birçok bölgede sağanak yağışın etkili olması beklenirken, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TRABZON 6°C, 9°C

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Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -6°C, 3°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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