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Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı! Trabzon, İstanbul, Ordu, Rize hava durumu

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari’nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (51-75 kg/m2) çok kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari’nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 17
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
  • İzmir: Parçalı bulutlu 21
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
  • Antalya: Parçalı bulutlu 27
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor) 19
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 11
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 18

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