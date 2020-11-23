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ARTVİN İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji, bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 17
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15
  • Adana: Az bulutlu ve açık 21
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 22
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
  • Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu 13
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 3
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

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