Gündem Meteorolojiden sağanak ve ve kar uyarısı Sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek
ANKARA

Meteorolojiden sağanak ve ve kar uyarısı! Kütahya, Afyon, Isparta, Ankara, İstanbul, Balıkesir hava durumu

Meteorolojiden sağanak ve ve kar uyarısı: Sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı bölge ve illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı bölge ve illere yağış uyarısı yapıldı.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3
  • İstanbul: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10
  • İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13
  • Adana: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16
  • Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8
  • Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8
  • Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

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