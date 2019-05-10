Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Torosların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Kıyı Ege'de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin hava durumu haritası.

Bazı illerde hava durumu

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 derece

Parçalı yer yer çok bulutlu 22 derece Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derede

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derede Adana: Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece

Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece Antalya: Parçalı bulutlu 22 derece

Parçalı bulutlu 22 derece Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18 derece

Parçalı yer yer çok bulutlu 18 derece Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23 derece

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