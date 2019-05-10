Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Torosların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Kıyı Ege'de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde hava durumu
- İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
- Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
- İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 derece
- Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derede
- Adana: Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece
- Antalya: Parçalı bulutlu 22 derece
- Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18 derece
- Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23 derece