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İSTANBUL

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale'nin hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 18 Kasım hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin paylaştığı rapora göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmez iken Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale'nin hava durumu şöyle olacak..

Haber Merkezi İHA
18 Kasım 2020 hava durumu
18 Kasım 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu 16

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