Gündem Sekiz il için sağanak yağış uyarısı
TRABZON

Sekiz il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos hava durumu raporunda sekiz il için yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı​: Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ordu il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 günlük hava durumu raporu şu şekilde




Afet bölgesi ilan edilen üç il için acele kamulaştırma kararı
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Afet bölgesi ilan edilen üç il için acele kamulaştırma kararı

Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
FOTOĞRAF 5
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Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.
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İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.
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Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı.
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Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.
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Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.
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