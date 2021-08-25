Sekiz il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos hava durumu raporunda sekiz il için yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.