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İSTANBUL

Meteorolojiden peş peşe uyarı geldi: Sağanak yağış ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerde yağış etkili olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Kasım çarşamba günü ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı: İstanbul Ankara İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle Yağmur ve Sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ile öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile zamanla Çankırı, Karaman ve Niğde hariç diğer illerimizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep ve Kilis ile zamanla Mardin dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Havada koronavirüsün RNA'sına rastlandı
FOTOĞRAF 17
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de ilk kez 13 bölgede koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için çalışma yapıldığını belirtti. Tecer, \"Aldığımız sonuçlardan 203 örnekte; 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık\" dedi.
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Bu 13 tane pozitif partikül örneği, 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı\" dedi.
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Prof. Dr. Tecer, şunları söyledi: \"Örnekleme stratejisi bu çalışmada önemliydi. Şöyle ki örneklerin bir kısmı insanların bu kentlerde yoğun olarak yaşadığı, trafiğin yoğun olduğu kirli bölgeler dediğimiz lokasyonlardan seçildi. Bir kısım da hastane yakınlarındaki partikül madde örneklerinden oluşuyordu. Bir de referans olması açısından kent dışında havası temiz bölgelerden örneklemeler aldık ve dolayısıyla bu atmosferik partikül maddelerde Covid SARS 2 virüsünün izlerini, RNA'sını tespit edebilir miyiz; amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. Bunların mikrobiyolojik analizlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 3 boyutlu dijital PCR yöntemi kullanıldı.
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Burada hassasiyet daha yüksekti. Gerçekleştirmemiz neticesinde aldığımız sonuçlardan 203 örnekte 20 tane partikül madde, atmosferik partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık. Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu 13 tane pozitif partikül örneği 6 ildeki hastane yakınlarından aldığımız partikül madde örneklerine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede pozitif örnekler çıktı.<br>
Title
Kentin dışında kırsal bölgeler diyebileceğimiz noktalardan aldığımız partikül örneklerinde Koronavirüs RNA'sına rastlayamadık. Burası da dikkat çekici bir sonuç. Bu çalışma şunu kapsamıyor aslında yani atmosferdeki partikül maddelerle hastalığın yayıldığına ilişkin sonuç ortaya çıkmıyor ama koronavirüsün ya da virüsün partikül maddelerle birleşerek atmosferde bulunduğunu da yadsımamamız gerekiyor.
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Bu kentler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Konya, Antalya, Çorlu da vardı. Buralara baktığımız zaman gerçekten vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde ve bir anlamda da hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde partikül madde örneklerindeki SARS Covid test sonuçlarının pozitif çıktığını görmüş olduk.\"
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\"TÜRKİYE'DE İLK ÇALIŞMA\"<br><br>Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirten Prof. Dr. Tecer, \"Dünyada bu tür çalışmalar var nadiren de olsa. Türkiye'de ilk çalışma olmakla birlikte dünyada buna benzer çalışmalar var. Atmosferdeki partikül maddelerde Covid RNA'sının kalıntısının rastlandığına dair çalışmalarla biz de bunu görmüş olduk. Tabi bunun pratik sonucu nedir diye sorarsanız eğer. Bakın şimdi bazı olayların algılanma biçimi sonuçları değiştirebilir, sonuçları etkileyebilir.
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Çin'de ilk vaka çıktığında biz buradan izliyorduk; ülkemize geldi, bölgemize geldi, şehrimize geldi, yakınımıza geldi ancak o zaman fark etmeye başladık. Aynı şekilde bugün günde aşağı yukarı 200 tane vatandaşımızı, canımızı bu pandemi nedeniyle kaybediyoruz ama ne zaman ki bir yakınımız bu kayıplar arasında yer almaya başlıyor o zaman çok derinden sarsılıyor ve hissediyoruz. Dolayısıyla aşıların da yapıldığı şu dönemde ülkenin pandemiyle olan mücadelesine, algı şekillerinde bir problem olmaması açısından bu sonuçları faydalı buluyoruz.
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Dolayısıyla bizler dış ortamlarda tedbirlere riayet ederken dış ortamlarda maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak pandemiyi doğru algılayabilirsek çözümü noktasında doğru adımlar, doğru tedbirler alabiliriz\" diye konuştu.
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NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüsün havadaki varlığının izini sürmek için 10 üniversitenin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Konya, Zonguldak, Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da 13 ayrı bölgede çalışma yaptığını söyledi. Mayıs ayında başlanan çalışmada 203 partikül maddenin örneklemesinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, 7 ilden alınan örneklerin pozitif çıktığını kaydetti. İşte test sonucu pozitif çıkan iller.
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İstanbul
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Ankara
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İzmir<br>
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Çorlu
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Tekirdağ
Title
Zonguldak
Title
Eskişehir
Havada koronavirüsün RNA'sına rastlandı
Türkiye'de ilk kez koronavirüsün havadaki varlığını saptamak için bir çalışma yapıldı. 13 bölgeden alınan partikül madde örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastlandı. Yani PCR neticesinden pozitif sonuçlar çıktı. İşte koronavirüsün havada da bulunduğu o iller.

Elazığ'da şaşırtan görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı
FOTOĞRAF 14
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Keban Baraj Gölü'ne 8 yaşındaki kızıyla tekneyle balık avına çıkan Vahdet Gündüz, ilçenin 6 kilometre güneydoğusundaki Tunceli kıyısında daha önce balık avladıkları alanda suların çekildiğini gördü.<br>
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Bunun üzerine teknesini kıyıya demirleyerek suların çekildiği alana giden Gündüz, kıyıdan yaklaşık 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü.<br>
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Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.<br>
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.<br>
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Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık.<br>
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Gündüz, balık avladıkları alanda su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıkan obruğun görüntüsüyle hayranlık uyandırdığını söyledi.<br>
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Su seviyesinin düşmesiyle böyle bir oluşumla karşılaştıklarını belirten Gündüz, \"Obruğun bulunduğu nokta geçmiş yıllarda tamamen su altında kalan bir yerdi. Burası tamamen suyla kaplı, sadece bir koy şeklinde, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi.\" dedi.<br>
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Duyuldukça bölgeye doğaseverlerin ziyaretlerinin arttığını aktaran Gündüz, \"Çok dikkatimizi çekti. Açıkçası daha önce hiç görmediğimiz böyle doğal bir güzelliğin ortaya çıkmasından dolayı sevinç yaşadık. Meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 'Kup çukuru' adı verilen obruktan sonra ikinci obruğu keşfetmenin mutluluğunu yaşadım. İnsanların buraya merakı oluştu. Teknemizle getirdiğimiz arkadaşlar, ziyaret edenler olsun, bol bol fotoğraf çekiyorlar.\" diye konuştu.<br>
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\"Obruğun bölgedeki büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var\"<br><br>FÜ Öğretim Üyesi Aksoy da Ağın ilçesinde bilinen Kup çukurunun ardından ilçenin 6 kilometre güneydoğusunda Keban Baraj Gölü'nün Tunceli yakasında gölün çekilmesiyle ortaya çıkan ikinci obruğun bölgenin jeoturizmine değer kattığını belirtti.
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Yeni tespit edilen obruktaki su varlığının, tabandan baraj gölüyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:
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\"Bu obruğa yakından bakıldığında içerisinde su olduğu görülüyor ki bunun sürekli olarak su bulundurması mümkün değil. Bu suyun barajla irtibatlı olması lazım. Yani bu suyun varlığı baraj gölünden buraya bir irtibatın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla nasıl bir bağlantı var, bir mağara sisteminin çökmesiyle mi oluştu veya çatlaklar boyunca mı geliyor, bunun ortaya konulması gerekiyor. Bunun için de gerekli araştırmaların yapılmasını planlanıyoruz. Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var.\"<br>
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Aksoy, bölgede yaptıkları incelemede her iki obruğun karstik olaylar sonucu oluştuğunu belirlediklerini, bu obrukların varlığının bölgede başka obrukların da olabilme ihtimalini doğurduğunu aktardı.<br>
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Obrukların ne zaman oluştuğunun belirlenmesi için obruktaki sarkıt ve dikitlerin yaşının tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Aksoy, \"O zaman bu mağara sistemi ve bunların bir parçası olan obrukların ne zaman meydana geldiğini daha net konuşmak mümkün. Baraj gölünün kenarında olması dolayısıyla özellikle doğaseverler için ilgi çekecek noktalardan biri. Buranın özellikleri araştırılıp ortaya çıkarılınca bu obruk insanların görmek isteyecekleri bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum.\" dedi.<br>
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve balık avlamaya giden bir kişi tarafından fark edilen dev obruk ilgi uyandırdı.
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