Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı: İstanbullular dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

DHA İstanbul'da sağanak yağış

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

DHA İstanbul'da sağanak yağış ve şimşek

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.

DHA İstanbul'da sağanak yağış

SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli),Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında),Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBULLULAR GÜNE SAĞANAKLA UYANDI

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu