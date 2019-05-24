Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı İstanbullular dikkat
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

24 Mayıs hava durumu raporu - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı: İstanbullular dikkat

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey illeri gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında. Yapılan uyarılarda su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da sağanak yağmur
İstanbul'da sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

DHA
İstanbul'da sağanak yağış

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

  • Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

DHA
İstanbul'da sağanak yağış ve şimşek

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

  • Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.

DHA
İstanbul'da sağanak yağış

SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli),Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında),Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBULLULAR GÜNE SAĞANAKLA UYANDI

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Sandığınızdan çok çalmışlar

Sandığınızdan çok çalmışlar

YSK, hırsızlığın boyutunu ortaya koydu. Tablo vahim.
Tersane kurulursaistihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
15 metrede son anda asılı kaldı

15 metrede
son anda asılı kaldı

​İnanılmaz olayda şoförü görenler şaşkınlık yaşadı.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

254 bin çiftçinin hesabına tek seferde yatırılacak.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı.
Başkanın kalbine bıçak sapladılar

Başkanın kalbine bıçak sapladılar

31 Mart'ta yeni başkan seçilen isim öldürüldü.
KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK'lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı.

CHP'nin tüm <br>tezleri çökertildi

CHP'nin tüm
tezleri çökertildi

CHP'nin ortaya attığı iddialara tek tek cevap verildi.
'Yeni askerlik' komisyondan geçti

'Yeni askerlik' komisyondan geçti

Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
ABD’nin sözcüsü!

ABD’nin sözcüsü!

S-400'ler, ABD gibi CHP'yi de rahatsız ediyor.
Önce yangın<br> sonra tehdit

Önce yangın
sonra tehdit

Teröristler Araplara ait tarım arazilerini yaktı.
FETÖ'nün <br>kiralık senatörü

FETÖ'nün
kiralık senatörü

S-400 yaptırımları ABD'de resmileşti.
120 bin askerin<br> ilk paketi mi?

120 bin askerin
ilk paketi mi?

ABD, İran bahanesiyle Körfez'e asker yığıyor.
Fransa maçı<br>karaborsada

Fransa maçı
karaborsada

100 liralık maç bileti 2 bin 500 liraya kadar fırladı.
Sağlıkta <br>istihdam müjdesi

Sağlıkta
istihdam müjdesi

Erdoğan müjdeyi verdi, atama süreci başlıyor.
Şaşmayan<br>pusula: Akif Emre

Şaşmayan
pusula: Akif Emre

Eşi ve yakın dostları Akif Emre'yi anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.