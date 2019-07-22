Gündem Meteorolojiden Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı
GİRESUN ORDU SAMSUN

​Meteoroloji'den Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısı

Mereoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi IHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN, ORDU VE GİRESUN İÇİM KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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