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ERZURUM

Meteorolojiden sel ile su baskını uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt için ani sel, su baskını, yıldırım ile kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden sel ile su baskını uyarısı! Erzurum, Erzincan, Bayburt hava durumu
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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Yapılan son değerlendirmede, yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzurum'un batısında, Erzincan ile Bayburt genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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