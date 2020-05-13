Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı: Mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını belirterek uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

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Meteorolojinin bir haftalık hava durumu tahmin haritaları.



Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.