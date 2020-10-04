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İSTANBUL

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: İstanbullular dikkat!

Ekim ayına gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji yetkilileri, başta İstanbul olma üzere yurt genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağını duyurdu. Uzmanlar, sıcak çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumuraporunu yayınladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, 5 gün boyunca adeta yaz havası etkili olacak. Yetkililer, başta İstanbul olmak üzere Marmara, Orta ve İç Anadolu bölgeleri için uyarıda bulundu. Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpması riskine karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Termometreler 35 dereceyi görecek

Sıcaklık artışı 4 ila 8 derece şeklinde bekleniyor ve bu, pazar gününden perşembe gününe kadar sürecek. Termometreler İstanbul'da 28-33, Kocaeli'de 29-34, Sakarya'da 29-35 dereceleri görecek. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri için sıcaklık artışı da salı ve cuma günleri arasında gerçekleşecek. Yapılan uyarıya göre bu kentlerde yaşayanlar da güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

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