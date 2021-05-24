Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı: Mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacak

Spor

Transferin gözdesi Burak İnce: Devleri peşine taktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Altınordu forması giyen Burak İnce'yi transfer etmek istediği bildirildi. İzmir ekibinin Avrupa'dan da birçok kulübün radarında olan genç oyuncu için 3 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.