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ANKARA İSTANBUL

Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı: Mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

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