Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı: Mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Yarın 3 büyük kentte hava kaç derece olacak?
Yarın İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara 29, İzmir 35 olması bekleniyor.
Haftalık Hava Durumu
(25 - 31 Mayıs 2021)
Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qXznq6dROl
Haftalık Hava Durumu