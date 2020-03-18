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İSTANBUL TRABZON

Meteoroloji'den soğuk alarmı: Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altındayken, iç kesimlerde kar yağışı kendisini gösterecek. Yağışların kuvvetli olmasından dolayı sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklığının güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında.
Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE AZALACAK

  • Hava sıcaklığının güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve yoğun (20-40 cm) olmak üzere kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

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