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İSTANBUL

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, tüm Türkiye güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

  • Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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