Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
- Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu