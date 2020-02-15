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İSTANBUL

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dışarı çıkacaklar dikkat

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojik harita
Meteorolojik harita

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

  • Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 13

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu eksi 2

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli 3

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